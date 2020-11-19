Лидер "Левого фронта" сообщил о задержании трех активистов в Москве

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали трех активистов "Левого фронта" у здания Минздрава в центре Москвы, сообщил координатор движения Сергей Удальцов.

"Они стояли в одиночных пикетах с требованиями остановить оптимизацию медицины и увеличить финансирование медицинской сферы", - сказал в четверг "Интерфаксу" Удальцов.

По его словам, задержанных везут в ОВД "Тверской". Удальцов сообщил, что в пикетах, помимо активистов "Левого фронта", приняли участие представители КПРФ и других левых сил.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.