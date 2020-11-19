В Думе предложили разрешить Москве и Петербургу устанавливать тарифы на такси

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Решением властей Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя могут устанавливаться тарифы на легковое такси; предлагается отдать регионам право устанавливать требования к такси по цвету и классу комфортности. Об этом сообщил журналистам в четверг, член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Он отметил, что соответствующие изменения вошли в пакет поправок ко второму чтению законопроекта о регулировании деятельности такси в РФ.

"Поправки указывают, что нормативным актом субъекта РФ – Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя – могут быть установлены регулируемые тарифы на перевозку легковым такси. Что здесь придумают, сказать сложно", – сказал Лысаков в четверг.

Кроме того, тарифы на перевозку легковым такси, учитывающие время суток, дни недели, класс комфортности и другие особенности перевозки, разрабатываются перевозчиками, говорится в поправках.

Соответствующие сведения должны быть размещены на сайте перевозчика в интернете не менее чем за три рабочих дня до начала их применения

Цвет и класс

"Поправками регионам оставлено явно сомнительное и избыточное право устанавливать требования к цвету такси, экологическому классу и классу комфортности", - сказал Лысаков.

В поправках ко второму чтению прописано, что "такси должно иметь на кузове (боковых поверхностях кузова) цветографическую схему легкового такси, представляющее собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке".

Также такси должно иметь "на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета".

Лысаков отметил, что при этом законопроектом не определены хотя бы основные принципы и условия установления регионами данных требований.

"Не определено, что такое "класс комфортности". Тут есть коррупционная ловушка. Некоторые деятели могут прописать параметры этих классов по своим компаниям, а остальные будут вытеснены с рынка", - пояснил Лысаков "Интерфаксу".

Поправки также предусматривают, что по решению субъекта РФ может быть установлено требование о недопуске к работе в такси водителя, "который не прошел аттестацию на знание расположения наиболее значимых объектов инфраструктуры субъекта РФ и путей подъезда к ним, действий в чрезвычайной ситуации".

Самозанятые

Лысаков обратил внимание, что "по предлагаемому в поправках регулированию – самозанятые, в отличие от предпринимателей, не могут работать без агрегатора".

"Это очередной раз говорит о знании разработчиками поправок отрасли легкового такси лишь в пределах Садового кольца. Агрегаторы не работают в небольших городах и поселках, в которых их деятельность убыточна. А вот такси там есть. Более того, оно там замещает общественный транспорт. Такси вызывают по телефону или берут с места парковки", - пояснил парламентарий.

Именно таким таксистам "необходимо максимально облегчить административное бремя ведения деятельности, но законопроект по сути лишает их права быть самозанятыми", сказал депутат.

Перевозчик в случае заключения договора со службой заказа такси обязан вести в электронной форме или на бумажном носителе журнал регистрации заказов такси с учетом следующих сведений: дата и время принятия заказа, дата выполнения заказа, адрес места подачи легкового такси и адрес места окончания перевозки и так далее.

"Это "золотая база" клиентов, таким образом существует риск передачи этих данных конкурентам", - сказал Лысаков.

Удостоверение

Поправки, направленные в ГПУ, также предусматривают, что "водителем легкового такси может быть лицо, которое имеет право на управление транспортным средством категории "В "в течение трех и более лет".

Также работать в такси имеют право те, кто имеют российские национальные права, указывается в поправках.

Законопроектом предусматривается, что в качестве агрегатора легкового такси может выступать только отечественное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, включенные в единый государственный реестр юрлиц или реестр и ИП. "При этом вновь оставлен разрешительный порядок осуществления деятельности агрегаторов", - сказал Лысаков.

Он отметил, что это уже пятый вариант поправок законопроекта, который подготовлен комитетом по транспорту и направляется в правительство для получения отзыва. Он считает, это рекордным результатом, но вместе с тем отмечает, что "в нынешних условиях, когда многие сферы из-за пандемии терпят убытки, подобных мер принимать нельзя". Лысаков также напомнил, что сейчас таксисты активно помогают медикам, работающим в напряженном графике в связи с распространением коронавируса.