Депутаты решили доработать четырежды отвергнутый Кремлем законопроект о такси

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы решили создать рабочую группу с участием представителей Совета Федерации для доработки законопроекта о регулирования такси. Об этом сообщил соавтор поправок, председтель думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.

По его словам, "ни одно ведомство на сегодняшний день не представило замечаний в комитет по законопроекту". Ранее в понедельник "Интерфакс" узнал, что Государственно-правовое управление президента в четвертый раз с отрицательным отзывом вернуло эти поправки авторам.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал создание совместной рабочей группы "имитацией работы". "Текст комитета Госдумы по транспорту и аналогичная, но ранее "забракованная" этим комитетом инициатива Совета Федерации имеют разные и несовместимые концепции", - добавил он.

"У комитета концепция запретительная, жестко регламентирующая. У сенаторов - рыночная, цифровая, социальная. Это как вода и масло. Поэтому, создание такой группы - это попытка комитета спасти лицо, что еще более своей бессмысленностью затягивает решение проблемы", - сказал депутат.

В России давно обсуждают необходимость ввести регулирование перевозок такси с учетом изменений, появившихся в связи с появлением агрегаторов. Но ни одно предложение за несколько лет не было реализовано.

С 2018 года в Госдуме находится законопроект Москвичева, его первого заместителя Виталия Ефимова и Лысакова. В четвертом по счету отрицательном отзыве ГПУ юристы управления указали, что предлагаемая обязательная установка тахографов, таксометров и контрольно-кассовой техники в автомобили легкового такси возлагает на перевозчиков значительные дополнительные расходы, а это "в сложившейся социально-экономической обстановке, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не согласуются с мерами, направленными на поддержание государством транспортной отрасли как субъекта малого бизнеса".

В декабре 2019 года в Госдуму внесли другой законопроект о такси секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, тогдашняя сенатор Людмила Бокова и еще несколько парламентариев. Его рассмотрение в Думе "забуксовало", а затем комитет по транспорту в феврале 2020 года и вовсе вернул инициативу коллегам из верхней палаты. Ситуация стала приобретать политический окрас, и следом за этим руководителю думской фракции "Единая Россия" Сергею Неверову пришлось сделать официальное заявление, что проект закона отклонен по формальным основаниям.