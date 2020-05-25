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Депутаты решили доработать четырежды отвергнутый Кремлем законопроект о такси

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы решили создать рабочую группу с участием представителей Совета Федерации для доработки законопроекта о регулирования такси. Об этом сообщил соавтор поправок, председтель думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.

По его словам, "ни одно ведомство на сегодняшний день не представило замечаний в комитет по законопроекту". Ранее в понедельник "Интерфакс" узнал, что Государственно-правовое управление президента в четвертый раз с отрицательным отзывом вернуло эти поправки авторам.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал создание совместной рабочей группы "имитацией работы". "Текст комитета Госдумы по транспорту и аналогичная, но ранее "забракованная" этим комитетом инициатива Совета Федерации имеют разные и несовместимые концепции", - добавил он.

"У комитета концепция запретительная, жестко регламентирующая. У сенаторов - рыночная, цифровая, социальная. Это как вода и масло. Поэтому, создание такой группы - это попытка комитета спасти лицо, что еще более своей бессмысленностью затягивает решение проблемы", - сказал депутат.

В России давно обсуждают необходимость ввести регулирование перевозок такси с учетом изменений, появившихся в связи с появлением агрегаторов. Но ни одно предложение за несколько лет не было реализовано.

С 2018 года в Госдуме находится законопроект Москвичева, его первого заместителя Виталия Ефимова и Лысакова. В четвертом по счету отрицательном отзыве ГПУ юристы управления указали, что предлагаемая обязательная установка тахографов, таксометров и контрольно-кассовой техники в автомобили легкового такси возлагает на перевозчиков значительные дополнительные расходы, а это "в сложившейся социально-экономической обстановке, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не согласуются с мерами, направленными на поддержание государством транспортной отрасли как субъекта малого бизнеса".

В декабре 2019 года в Госдуму внесли другой законопроект о такси секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, тогдашняя сенатор Людмила Бокова и еще несколько парламентариев. Его рассмотрение в Думе "забуксовало", а затем комитет по транспорту в феврале 2020 года и вовсе вернул инициативу коллегам из верхней палаты. Ситуация стала приобретать политический окрас, и следом за этим руководителю думской фракции "Единая Россия" Сергею Неверову пришлось сделать официальное заявление, что проект закона отклонен по формальным основаниям.

Евгений Москвичев Вячеслав Лысаков Кремль Госдума коронавирус Совет Федерации Андрей Турчак Людмила Бокова

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