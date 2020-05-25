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Законопроект о такси получил четвертый отрицательный отзыв в Кремле

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Государственно-правовое управление президента в четвертый раз с отрицательным отзывом вернуло авторам законопроект, регулирующий отрасль такси. Копия отзыва есть у "Интерфакса". В частности, поправки предлагают установить обязанности агрегаторов.

Законопроект несколько лет назад внесли в Госдуму председатель комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, его первый заместитель - Виталий Ефимов, экс-министр транспорта и первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. В первом чтении поправки были приняты в декабре 2018 года. Москвичев считал, что второе чтение они пройдут в 2019 году. Однако законопроект с тех пор "оброс" поправками, в частности, в него предлагалось внести норму о запрете становиться водителем такси иностранцам без российского гражданства.

В Кремле считают, что положения о необходимости обязательной установки тахографов, таксометров и контрольно-кассовой техники в легковые машины такси, "возлагающие на перевозчиков значительные дополнительные расходы по их реализации, в сложившейи социально-экономической обстановке, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не согласуются с мерами, направленными на поддержание государством транспортной отрасли как субъекта малого бизнеса".

Лысаков согласился с позицией ГПУ, он считает, что в процессе работы над проектом закона ко второму чтению комитет Госдумы по транспорту попытался "впихнуть невпихуемое" в эту инициативу. Однако, по его мнению, "проблема регулирования такси как никогда актуальна, так как затрагивает интересы миллионов наших сограждан": "Такси стало доступной формой, фактически, общественного транспорта, особенно в российской провинции".

Евгений Москвичев Вячеслав Лысаков Кремль Госдума коронавирус

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