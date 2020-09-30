Агрегаторы такси предложили свои поправки к законопроекту о регулировании рынка

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейшие агрегаторы такси сформировали через рабочую группу при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) и направили в Госдуму поправки к законопроекту о регулировании рынка, сообщает газета "Коммерсантъ" в среду.

Согласно предложениям агрегаторов, компании готовы нести ответственность в случае ДТП и выплачивать до 2 млн рублей, а также нести ответственность за передачу заказа лицу без водительского удостоверения (но только при наличии технической возможности проверки информации онлайн).

При этом агрегаторы такси выступают против установки таксометров в автомобилях, поскольку, по их подсчетам, это обойдется в 100 млрд рублей. Они предлагают закрепить в законе возможность использования в качестве таксометров приложений, в которые уже встроена такая механика.

Авторами законопроекта являются председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, его первый заместитель - Виталий Ефимов, первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. В I чтении поправки были приняты в декабре 2018 года, ранее Москвичев говорил, что II чтение законопроект пройдет в 2019 году.

Весной этот законопроект получил четвертый отрицательный отзыв от Государственно-правового управления президента, сообщал "Интерфакс" со ссылкой на документ.

У законопроекта была альтернатива - документ о регулировании такси, подготовленный в конце 2019 года группой сенаторов и депутатов во главе с зампредседателя Совета Федерации Андреем Турчаком. Но в феврале 2020 года комитет Госдумы по транспорту вернул его авторам из-за того, что он дублировал ранее появившийся в нижней палате парламента документ.

При этом рынок - сервисы заказа такси "Везёт", Gett, "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" - концептуально поддержал именно альтернативную законодательную инициативу.

Газета со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по транспорту Виталия Ефимова сообщает, что законопроект будет доработан на этой неделе. В частности, премьер-министр Михаил Мишустин через Минэкономразвития, которое участвует в разработке, поручил проработать вопрос о самозанятых - эта проблема стала для агрегаторов ключевой.

Сейчас, чтобы получить разрешение на таксомоторные перевозки, самозанятый должен оформить статус ИП или арендовать автомобиль с таким разрешением. Агрегаторы настаивают, что самозанятые тоже должны иметь возможность получать это разрешение - масштабирование модели самозанятых может привести к дополнительным налоговым поступлениям до 15 млрд рублей в год, подсчитали компании.