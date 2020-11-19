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Еще 77 человек с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 8082 до 8159, сообщил в четверг столичный оперштаб по контролю за коронавирусом.

"В Москве за сутки скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Этот показатель сравним со смертностью от COVID-19 в начале июня", - сказал собеседник агентства.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 73 человека.

По данным на утро четверга, в российской столице выявлено 533 068 случаев заражения COVID-19, 388 416 человек вылечились от инфекции.

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