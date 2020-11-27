Эпидемиолог увидела тенденцию к стабилизации ситуации с COVID в Москве

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Москве наметилась тенденция к стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19, заявила заместитель директора по аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

"Например, в Москве, где коэффициент распространения инфекции составляет около единицы, можно говорить о том, что определенные стабилизационные тенденции есть: число случаев заболевания, выявленных за текущий декретированный период, примерно равно числу случаев, выявленных за предыдущий период", - сказала Плоскирева журналистам в пятницу.

По ее словам, в целом по РФ "говорить о стабилизации в настоящее время можно только применительно к конкретным регионам, поскольку интенсивность эпидемического процесса в разных областях России не одинакова".

Плоскирева добавила, что дальнейшая "ситуация в регионах будет зависеть от целого ряда факторов, и, в первую очередь, от проводимых противоэпидемических мероприятий и сознательности граждан в их соблюдении".

По ее словам, цель властей - добиться стабильного снижения заболеваемости в каждом из регионов и стране в целом. "Это осуществимо только при условии коллективизма в обеспечении эпидемиологической безопасности: если каждый из нас будет проявлять социальную ответственность и строго соблюдать все меры, рекомендованные Роспотребнадзором", - сказала она.

Она также отметила, что массовая вакцинация "позволит взять под контроль эту инфекцию и переведет ее в разряд вакциноуправляемых".

По данным оперштаба, Москва в пятницу обновила антирекорд по новым случаям COVID-19: суточный прирост заболевших составил 7 918 случаев, подтверждено 77 смертей, также поставлен рекорд по выписанным - 6 484 человека.

В пятницу суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил максимум за весь период, составив 27 543 случая (+1,3%).