Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в январе-феврале

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Начало массовой вакцинации от коронавируса в России запланировано на январь-февраль, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Он уточнил, что вакцинация групп риска планируется уже с декабря.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что первые партии вакцины "Спутник V" института им. Гамалеи для массовой вакцинации граждан поступят в регионы в декабре.

В декабре будет произведено около 2,2 млн доз вакцины "Спутник V". Между тем, производители, кроме собственно института им.Гамалеи, "Генериум" заявил о цели в 2 млн доз, "Биокад" - более 1 млн доз.

Как сообщалось, массовая вакцинация должна начаться в 2021 году.