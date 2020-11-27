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Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в январе-феврале

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Начало массовой вакцинации от коронавируса в России запланировано на январь-февраль, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Он уточнил, что вакцинация групп риска планируется уже с декабря.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что первые партии вакцины "Спутник V" института им. Гамалеи для массовой вакцинации граждан поступят в регионы в декабре.

В декабре будет произведено около 2,2 млн доз вакцины "Спутник V". Между тем, производители, кроме собственно института им.Гамалеи, "Генериум" заявил о цели в 2 млн доз, "Биокад" - более 1 млн доз.

Как сообщалось, массовая вакцинация должна начаться в 2021 году.

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата, которые начались во вторник, 17 ноября, примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно её тестируют на 180 добровольцах старше 60 лет.

Третья отечественная перспективная вакцина от коронавируса центра им.Чумакова проходит II фазу клинических исследований на 300 добровольцах, которая должна завершиться в начале декабря, после чего будут поданы документы в Минздрав. Третью фазу клинических испытаний планируется начать в начале следующего года пока на 3 тыс. добровольцах.

Минздрав коронавирус

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