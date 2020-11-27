Ракова сказала, что две трети госпитализаций с COVID-19 происходит после самолечения

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Сейчас в Москве среди поступающих в больницы с COVID-19 примерно две трети пациентов занимались самолечением и не обращались к врачам, рассказала заммэра города Анастасия Ракова.

"Мы детально анализируем всех, кто госпитализируется с коронавирусной инфекцией и сейчас точно видим, что большинство - две трети - около тысячи человек (в сутки - ИФ) до этого не обращались в поликлинику, занимались самолечением. Коронавирус - это не то заболевание, при котором стоит заниматься самолечением, необходимо при первых признаках заболевания обратиться в поликлинику", - отметила она.

По ее словам, в последнюю неделю число госпитализаций с коронавирусом увеличилось. Сейчас в среднем в сутки в больницы поступают от 1500 до 1700 больных в тяжелом состоянии или в состоянии средней степени тяжести.

Среди москвичей старше 65 лет, которым предписано оставаться дома, и школьников, переведенных на удаленку, заболеваемость снижается, добавила Ракова.

"Их доля в общем объеме заболевших сокращается, и по сравнению с началом осени она практически сократилась в два раза, что говорит о том, что принимаемые нами меры дают свой эффект", - отметила она.

Она добавила, что столичные поликлиники обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами для лечения от коронавируса, а плановая и экстренная медицинская помощь оказывается в полном объеме, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом.

По данным на утро 27 ноября в Москве суточный прирост заболеваемости составил рекордные 7 918 случаев заражения, умерли за сутки 77 заболевших.