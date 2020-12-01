Поезд МЦД сбил насмерть пешехода под Подольском

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Несчастный случай произошел вечером во вторник на одном из участков Московских центральных диаметров (МЦД), сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Сегодня вечером около станции Подольск, по предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте. В это время приближался поезд. Машинист экстренно затормозил, но расстояние для полной остановки состава было недостаточным", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале.

По данным департамента, пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.

"Ситуация не повлияла на движение МЦД", - уточнили в пресс-службе.