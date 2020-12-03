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К концу декабря в ТЦ Москвы будут пустовать 10% помещений

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Москве к концу 2020 года доля вакантных помещений в торговых центрах может составить 10-12%, если в городе не будет нового витка карантинных ограничений, заявила директор отдела торговых помещений CBRE в Москве Марина Малахатько.

Экономический кризис

По ее словам, по итогам года в городе объем ввода новых ТЦ превысит прошлогодний на 27% и составит 254 тыс. кв.м. Рост показателя обеспечили крупные ТЦ, которые открылись в начале года. В 2021 году, по прогнозам аналитиков, откроется ещё 500 тыс. кв.м площадей разного формата и рост вакансий продолжится.

При этом в других регионах ввод ТЦ в 2020 году будет ниже прошлогоднего в 2,7 раза - только 207 тыс. кв.м.

Около 60% заявленного ввода перенесены девелоперами на более поздние периоды, добавил директор отдела региональных торговых помещений Михаил Рогожин. По его данным, посещаемость в регионах восстанавливается, но не равномерно.

"Покупатели возвращаются в ТЦ в городах, где доходы населения высокие, а также там, где есть дефицит качественного предложения", - отметил он.

В середине июля аналитики компании JLL прогнозировали, что в Москве к концу 2020 года в торговых центрах могут опустеть до 8-10% торговых площадей.

В сентябре аналитики консалтинговой компании Knight Frank говорили, что из-за пандемии ввод от 30% до 40% новых торговых центров по всей России будет перенесен на 2021 год.

Отмена режима самоизоляции в Москве

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Хроника 27 января – 03 декабря 2020 годаЭкономический кризис
CBRE Москва коронавирус Марина Малахатько Михаил Рогожин

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