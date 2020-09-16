Пандемия отсрочила ввод до 40% новых торговых центров в России

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Из-за пандемии ввод от 30% до 40% новых торговых центров по всей России будет перенесен на 2021 год, сообщили аналитики консалтинговой компании Knight Frank.

Они объяснили это спецификой рынка торговой недвижимости, для которого нужно привлекать и удерживать трафик покупателей. Последствия пандемии будут долго плохо сказываться на доходах ТРЦ, даже после того, как им всем разрешат работать, считают эксперты. Из-за этой ситуации будет перенесен и ввод новых центров, открытие которых планировалось на 2020 год.

Ранее было заявлено о вводе до конца года торговых центров общей площадью около 2 млн квадратных метров. Аналитики называют это максимальным показателем за последние пять лет. В частности, в регионах планировалось открыть до конца года 669 тыс. кв.м торговых центров, а в Москве 443 тыс. кв. м.

За первые девять месяцев этого года в России было введено восемь торговых центров.

По словам аналитиков, произошел сдвиг в сторону онлайн-торговли, причем он отмечен и в традиционных офлайн-сегментах, таких как магазины люксовых брендов.

Дальнейшее развитие рынка торговой недвижимости будет зависеть от таких факторов, как замедление темпов нового строительства, дальнейшее изменение площадей и форматов торговых объектов, рост доли социальных, культурно-образовательных, спортивных и оздоровительных функций в составе ТЦ, использование новых технологий и каналов продаж и продвижения, сокращение размера торговых пространств.

Ранее в Российском совете торговых центров (РСТЦ) сообщили, что четверть ТЦ в России могут закрыться осенью, если сроки уплаты налогов не будут перенесены на 2021 год. Союз попросил правительство предоставить отрасли субсидии на текущую деятельность, льготы и отсрочки по налогам (федеральным и региональным) и обеспечить скорейшее открытие в тех регионах, где работа непродовольственной торговли в торговых центрах по-прежнему не разрешена.