Посетителей еще трех московских ТРЦ оштрафовали за отсутствие масок

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Посетителей торгово-развлекательных центров "Гагаринский", "РИО" и "МЕГА" в Москве в субботу оштрафовали за отсутствие масок и перчаток, сообщил журналистам в субботу главный инспектор Объединения административных технических инспекций Роман Мешков.

"В торгово-развлекательных центрах на юго-западе Москвы проведены совместные рейды сотрудников ОАТИ и полиции. В результате проверок выявлено 63 нарушителя перчаточно-масочного режима. В отношении нарушителей составлены протоколы по части 2 статьи 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных нарушениях. Нарушителям грозят штрафы в 4 тысячи рублей", - сказал Мешков.

Ранее на этой неделе неоднократно сообщалось о рейдах на предмет соблюдения масочно-перчаточного режима не только персоналом заведений, но и посетителями.