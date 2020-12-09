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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:29Заразились
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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 68 млн

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - С начала пандемии коронавируса COVID-19 число инфицированных в мире достигло по состоянию на 4:30 среды по московскому времени 68 161 156, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, всего от связанных с коронавирусом заболеваний в мире скончались 1 555 138 человек, излечились 43 889 842.

Лидером по количеству заболевших и умерших остаются Соединенные Штаты, где зарегистрировано 15 159 237 случаев заражения COVID-19 и 286 189 летальных исходов.

коронавирус COVID-19

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