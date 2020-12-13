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Еще 75 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Еще 75 пациентов с COVID-19 скончались в Москве
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 9870 до 9945 сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в воскресенье.

"В Москве за сутки скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Этот показатель сравним со смертностью от COVID-19 в начале июня", - сказал собеседник агентства.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 72 человека.

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