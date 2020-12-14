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Что случилось этой ночью: понедельник, 14 декабря

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Тихоокеанский циклон в ночь на понедельник принес на юг Камчатки сильные снегопады и ветер силой до ураганного. Объявлена лавинная опасность в нескольких районах. В столице региона отменили занятия в школах, власти рекомендовали работодателям оставить сотрудников дома.

- СМИ сообщили о хакерской атаке на Минфин и структуру Минторга США. По утверждению Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы работающая на российскую Службу внешней разведки.

- "Известия" сообщили о возможной заморозке цен на сахар и подсолнечное масло. Бизнес может зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца.

- Сургутнефтегаз за 9 месяцев получил максимальную с 2014 года прибыль. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года чистая прибыль выросла почти в 8 раз и превысила 900 млрд рублей.

- Более 300 человек задержаны на несанкционированных акциях в Минске. В ведомстве подчеркнули, что за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и неповиновение законным требованиям сотрудников милиции предусмотрено наказание в виде штрафа или до 15 суток.

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