В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Еще 73 пациента с пневмонией и положительными тестами на коронавирус COVID-19 скончались в Москве за сутки, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом во вторник.

Общее число умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 10 022 до 10 095 человек.

Сутками ранее от коронавируса в городе скончались 77 человек.

По данным на утро вторника, в российской столице выявлено 703,5 тыс. случаев COVID-19, почти 540 тыс. человек выздоровели (77% от заразившихся).