Чиновники пригрозили закрыть ТРЦ "Европейский" за отсутствие масок

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Москве торгово-развлекательный центр "Европейский" в Москве могут оштрафовать или закрыть на срок до 90 суток за нарушения требований по профилактике коронавирусной инфекции, сообщил замначальника объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Станислав Зинюшин.

Он объяснил, что в ТРЦ не организовано соблюдение социальной дистанции и нет контроля за тем, чтобы люди носили маски и перчатки. Юридические лица обязаны следить за тем, чтобы эти требования соблюдали сотрудники и посетители, напомнил он.

Администраторов ТРЦ пригласили в ОАТ для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП. Статья предусматривает штраф до 300 000 рублей. Если выяснится, что в результате нарушений был нанесен вред здоровью человека, то штраф может составить до 1 млн рублей. Суд может приостановить работу учреждения на 90 дней.