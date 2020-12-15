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В мэрии Москвы заявили об отсутствии предпосылок для локдауна

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Предпосылок к введению в Москве локдауна нет, власти надеются избежать введения серьезных ограничений, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Мы надеемся все-таки избежать локдауна. Многие страны на сегодняшний день уже пошли по этому пути, кто-то ввел комендантский час, кто-то вводит тотальный локдаун практически на месяц. В Москве и магазины, и рестораны работают, пока каких-либо предпосылок к тотальному закрытию нет", - сказал Немерюк в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он также напомнил, что запрет на работу ресторанов, баров и кафе с 23:00 до 06:00 будет действовать и в новогоднюю ночь. "Пока что у нас полный запрет в новогоднюю ночь, поэтому в 23 часа все предприятия общественного питания должны поблагодарить своих клиентов, поздравить с наступающим Новым годом и отправить их домой праздновать", - сказал он.

Чиновник также сообщил, что катки в Москве будут работать все праздничные дни, однако в связи с пандемией действуют ограничения по количеству посетителей, по соблюдению санитарных норм в пунктах проката.

Немерюк добавил, что в Москве на новогодние праздники может быть много гуляющих людей, и власти к этому готовы.

Хроника 09 января – 15 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Алексей Немерюк Москва Коронавирус

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