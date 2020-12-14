Почти 80 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве скончались 77 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 9945 до 10 022.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировано 698 084 случая коронавируса, вылечились от инфекции 534 552 пациента.

Ранее в понедельник заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов сказал журналистам, что коронавирусные ограничения в городе могут снять после начала массовой вакцинации.