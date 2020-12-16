Москвичам за время пандемии COVID-19 оказали поддержку на 45 млрд руб.

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В денежном выражении оказанная москвичам за время пандемии коронавируса поддержка оценивается в 45,2 млрд рублей, говорится в материалах к ежегодному отчету мэра столицы в Мосгордуме о работе городского правительства, представленному в среду.

Отмечается, что прямая финансовая поддержка охватила 17% населения Москвы. При этом 17,1 млрд рублей были выплачены напрямую пенсионерам, безработным и ряду других граждан.

Кроме того, 95% находившихся на самоизоляции жителей получали натуральную поддержку в виде лекарств и продуктов на сумму 5,9 млрд рублей.

Еще 11,1 млрд рублей пошло на материальное стимулирование работников здравоохранения. Такая же сумма была направлена на освобождение от уплаты взносов на капремонт жилья с 1 апреля по 30 июня.