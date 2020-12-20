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Собянин назвал риском большие новогодние застолья

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин назвал рискованным проведение новогодних масштабных застолий, в частности, с участием пожилых людей.

"Что касается москвичей старшего поколения, попросил бы воздержаться от этого. Попросите своих друзей, знакомых, близких из не группы риска приготовиться к Новому году. И вообще, готовясь к застолью, надо понимать, что большое застолье - это большой риск. Не только для здоровья, но и для жизни", - сказал мэр Москвы в интервью программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшем в эфир в воскресенье.

По 15 января в Москве действует рекомендация о домашнем режиме для москвичей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

Сергей Собянин Москва коронавирус COVID-19

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