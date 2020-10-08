ФБК попросил ФСБ возбудить дело о незаконном обороте химоружия

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Фонд борьбы с коррупцией подал в ФСБ заявление с требованием возбудить уголовное дело о незаконном обороте химического оружия по факту госпитализации Алексея Навального. Об этом сообщила юридическая служба фонда.

ФБК требует возбудить дело по статье 355 УК по факту разработки, производства и накопления запрещенного химического оружия.

Россия ратифицировала Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении 5 ноября 1997 года, обязавшись "никогда, ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать или не сохранять химическое оружие или не передавать прямо или косвенно химическое оружие кому бы то ни было; не применять химическое оружие", напомнили в ФБК.

Глава госкомиссии по ликвидации химоружия 27 сентября 2017 год представил доклад о завершении уничтожения всех имеющихся запасов такого оружия в России.

"Однако отравление Алексея Навального токсином из семейства "Новичок" свидетельствует не только о применении, но и о разработке, производстве и накоплении запрещенного химического оружия на территории Российской Федерации", - считают в ФБК.

Навальный впал в кому 20 август на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Он был экстренно госпитализирован в Омске, два дня спустя его перевезли в Германию.

Германские эксперты заявили, что политика отравили запрещенным отравляющим веществом из группы "Новичок". Эту версию подтвердило исследование Организации по запрету химоружия, там уточнили, что речь идет о новом отравляющем веществе этой группы.

Российские медики заявили, что Навальному стало плохо из-за нарушения углеводного обмена и обострения хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекторной функции. Отравляющих веществ в организме оппозиционера российские эксперты не нашли. Оснований для возбуждения уголовного дела о посягательстве на его жизнь компетентные органы не видят.

Навальный решил, что попросит расследовать случившееся спецдокладчиков ООН, у которых есть необходимые полномочия.