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Снежная погода сохранится в Москве до конца недели

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Снегопады прогнозируются в Москве до конца недели, дневная температура к концу недели может понизиться до -10 градусов, сообщили в Росгидромете.

По данным Росгидромета, в Москве и Московской области 23 и 24 декабря ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег.

В среду температура ночью в Москве - от -7 до -5 градусов, по области - от -10 до -5 градусов, днем в Москве от -5 до -3 градусов, по области - от -8 до -3.

24 декабря температура ночью в Москве будет от -9 до -7 градусов, по области - от -12 до -7, днем в Москве - от -3 до -1 градуса, по области от -6 до -1.

Днем 25 декабря снег усилится. Температура ночью в Москве составит от -5 до -3 градусов, по области - от -8 до -3 градусов. Днем в Москве ожидается температура от -2 до 0 градусов, по области - от -5 до 0 градусов. Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер 5-10 м/с, местами с порывами до 17 м/с, а также гололедицу, местами снежные заносы.

26 декабря снег будет продолжаться, температура ночью и днем составит от -5 до 0 градусов, ветер южной четверти 5-10 м/с. 27 декабря также пройдет снег, температура понизится: ночью и днем от -10 до -5 градусов. Ветер западный 3-8 м/с.

"В результате продолжительного снегопада в Москве и Московской области ожидается прирост снежного покрова к концу текущей недели на 10-17 см", - добавили в сообщении.

Москва

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