Высота снежного покрова в Москве за ночь увеличилась до 10-12 см

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Москва. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Прирост свежевыпавшего снега в столице за ночь составил 2-3 см, сообщают "Метеоновости".

Высота снежного покрова составила на ВДНХ и в Тушине 10 см, на улице Балчуг - 7 см, в районе МГУ - 12 см.

По прогнозу синоптиков, осадки в городе продолжатся в течение всего светового дня.

"Интенсивность снегопада к полудню увеличится, снег местами достигнет стадии сильного", - пишут "Метеоновости".

По данным "Яндекс.Пробки", в 10:00 загруженность столичных дорог оценивалась в 6 баллов по десятибалльной шкале. К 14:00 пробки увеличатся до 8 баллов.