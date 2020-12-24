Патриарх Кирилл назвал негативные последствия пандемии для общества

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Москве из-за пандемии снизилось на треть, а местами наполовину число прихожан, которые ходят в церкви по воскресеньям и на праздники, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он связал это с профилактическими ограничениями и отметил, что при этом "более серьезной опасностью является мысль о факультативности богослужений", недооценка значимости личного присутствия для участия в таинствах Церкви, в первую очередь в таинстве причастия.

Патриарх добавил, что его беспокоит, что пандемия вызвала "тенденцию расчеловечивания ближнего", которого начинают воспринимать "в первую очередь как заведомую угрозу, как потенциального распространителя инфекции, а не как брата и сестру".

Еще одной проблемой, по мнению предстоятеля РПЦ, стало "стремительное разобщение людей", снижение ценности человеческого общения, чему способствуют современные технологии, "когда эти формы коммуникации становятся преобладающими".

Серьезное беспокойство патриарха вызывает и применение дистанционных технологий в образовании: многие педагоги уже отмечают существенное снижение его качества, отметил он. Кроме того, по его словам, "дистанционное обучение практически сводит на нет воспитательную составляющую процесса".