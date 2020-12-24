Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:35Заразились
на 24.12В России 2 963 688+29 935В мире 78 704 434+693 002

Патриарх Кирилл назвал негативные последствия пандемии для общества

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Москве из-за пандемии снизилось на треть, а местами наполовину число прихожан, которые ходят в церкви по воскресеньям и на праздники, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он связал это с профилактическими ограничениями и отметил, что при этом "более серьезной опасностью является мысль о факультативности богослужений", недооценка значимости личного присутствия для участия в таинствах Церкви, в первую очередь в таинстве причастия.

Патриарх добавил, что его беспокоит, что пандемия вызвала "тенденцию расчеловечивания ближнего", которого начинают воспринимать "в первую очередь как заведомую угрозу, как потенциального распространителя инфекции, а не как брата и сестру".

Еще одной проблемой, по мнению предстоятеля РПЦ, стало "стремительное разобщение людей", снижение ценности человеческого общения, чему способствуют современные технологии, "когда эти формы коммуникации становятся преобладающими".

Серьезное беспокойство патриарха вызывает и применение дистанционных технологий в образовании: многие педагоги уже отмечают существенное снижение его качества, отметил он. Кроме того, по его словам, "дистанционное обучение практически сводит на нет воспитательную составляющую процесса".

Хроника коронавируса. Декабрь.

23
В больнице Святого Рафаэля в Риме организовали встречи детей с родственниками21 декабря. Франция закрыла границы с Великобританией. Страны Европы начали ограничивать транспортное сообщение с Великобританией, поскольку на острове быстро распространяется новый штамм COVID-19, особо контагиозный.18 декабря. Китайские власти планируют к Празднику весны - Новому году по лунному календарю - вакцинировать от коронавируса не менее 50 млн человек. Для вакцинации будут использоваться китайские вакцины от Sinopharm и Sinovac Biotech Ltd.17 декабря. Оперный певец Стефан Сенешаль исполнил рождественские песни из окна своей квартиры в Париже во время частичного локдауна по коронавирусу.16 декабря. В Неаполе на фигуру супергероя комиксов Marvel Халка надели маску.15 декабря. В Лондоне прошел очередной протест против коронавирусных ограничений и принудительной вакцинации.14 декабря. Жители Барселоны добровольно вызвались проверить эффективность нового экспресс-анализа на антитела к коронавирусу. Медики провели экспресс-тест 500 добровольцам, после чего отправили их на бесплатный концерт.11 декабря. В немецком Реннингене в католической церкви святого Мартина рядом с Рождественским вертепом установили увеличенную модель коронавируса.10 декабря. Подвиг медицинских работников в период пандемии коронавируса вдохновляет уличных художников на новые работы. На фото: врач за пределами клиники в Шах-Аламе, Малайзия.9 декабря. Первая партия вакцин Pfizer от COVID-19 прибыла в Израиль. Старт массовой вакцинации в стране запланирован на 20 декабря.8 декабря. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 594 случая заражения коронавирусом. 7 декабря. В Берне у Федерального дворца зажгли 5000 свечей в память о жертвах коронавируса в Швейцарии.7 декабря. Гватемала остается страной с наибольшим количеством смертей от COVID-19 в Центральной Америке - 4250 жертв. Следом идут Панама и Гондурас, где около 3100 и 2900 смертей соответственно.4 декабря. Правительство Республики Косово продлило двухнедельный ночной комендантский час.3 декабря. Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-19.2 декабря. Большинство туристических мест, включая ночные клубы, снова открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.Сотрудник службы социальной поддержки распыляет дезинфицирующее средство в католической церкви Св. Петра перед Рождеством во время второй волны коронавируса SARS-CoV-2 в Карачи, Пакистан
В больнице Святого Рафаэля в Риме организовали встречи детей с родственниками
Хроника 09 января – 24 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
РПЦ патриарх Кирилл коронавирус Москва

Новости по теме

Новости

В Мосгордуме предложили запретить ветеринарам удалять кошкам когти

В Мосгордуме предложили запретить ветеринарам удалять кошкам когти

Умерла девушка, в которую выстрелили из пистолета на юго-западе Москвы

Умерла девушка, в которую выстрелили из пистолета на юго-западе Москвы

Мужчина ранил из пистолета девушку на юго-западе Москвы

Мужчина ранил из пистолета девушку на юго-западе Москвы

Источник сообщил о взрыве гранаты на юго-западе Москвы

Церкви передали "Малое Вознесение" на Большой Никитской

Церкви передали "Малое Вознесение" на Большой Никитской
Пандемия коронавируса

Москва закупит все COVID-вакцины, которые будут зарегистрированы в РФ

Пандемия коронавируса

Миллионный штраф грозит теперь и ГУМу

Миллионный штраф грозит теперь и ГУМу

В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом

Пахмутова и Добронравов госпитализированы с коронавирусом

Пахмутова и Добронравов госпитализированы с коронавирусом

Вооруженный мужчина напал на банк в центре Москвы, но ничего не взял

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');