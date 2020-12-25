Пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы ВПП во "Внуково"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет выкатился за взлетную полосу в столичном аэропорту "Внуково", сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

"Во "Внуково" самолет выкатился за взлетную полосу при посадке", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что самолет пассажирский.

Источник отметил, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 20 метров. На борту находилось 109 пассажиров и экипаж из семи человек.

"Пассажиры высажены штатно. Аэропорт не закрывался", - сказал он. По словам собеседника агентства, самолет принадлежит авиакомпании "Якутия".

Позднее представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская сообщила журналистам, что по факту инцидента начата доследственная проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

"По предварительным данным, сегодня, самолет, следовавший рейсом "Нерюнги- Москва", выкатился на 50 метров за пределы рулежной дорожки. В настоящее время пассажиры и члены экипажа эвакуированы", - сказала Марковская.