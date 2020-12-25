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Четыре самолета сели в Нижнем Новгороде из-за снегопада в Москве

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Стригино" в Нижнем Новгороде в пятницу принял четыре рейса из-за неблагоприятных метеоусловий в московском регионе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаузла.

Два из приземлившихся самолетов – пассажирские.

"В настоящее время рейс, следовавший по маршруту "Чита-Домодедово" со 160 пассажирами на борту, продолжил движение по маршруту следования. Рейс "Ростов-на-Дону – Москва (Внуково)" готовится к вылету. На борту находятся 74 пассажира", - сказал сотрудник пресс-службы.

Кроме того, приземлившийся в "Стригино" грузовой рейс по маршруту "Лейпциг-Шереметьево" также вылетел из Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что в пятницу грузовой самолет Ту-204 "Лейпциг - Москва" авиакомпания "Авиастар-ТУ" сделал несколько кругов над аэропортом Шереметьево, однако на посадку не зашел, после чего благополучно приземлился в Нижнем Новгороде.

Московский регион в эту пятницу находится под влиянием обширного циклона, сопровождаемого снегопадами.

Нижний Новгород Москва

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