В Москве число умерших с коронавирусом пациентов превысило 11 тысяч

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 10 989 до 11 064.

"В Москве скончались 75 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 792 457 случаев коронавируса, 609 770 пациентов вылечились от инфекции.