В Москву доставили первую партию "Спутника V" южнокорейского производства

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Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Южнокорейская авиакомпания привезла в Москву первую партию российской вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V", произведенной в Южной Корее, сообщает во вторник агентство "Рёнхап" со ссылкой на заявление компании.

Там уточнили, что партия была доставлена еще в минувшую пятницу. Вторая партия вакцины, как ожидается, поступит в Россию позднее во вторник.

"Рёнхап" напоминает, что производством российского препарата против COVID-19 занимается фармацевтическая компания Hankook Korus Pharm.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что в Южной Корее с декабря запустят производство вакцины "Спутник V", а с января ее начнут поставлять в другие страны.

"РФПИ и GL Rapha, одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий (включая дочернее подразделение Hankook Korus Pharm), объявляют о соглашении по производству в стране более 150 млн доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", - говорилось в сообщении РФПИ.

"Спутник V" - вакцина, разработанная центром имени Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран.