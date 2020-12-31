Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:05Заразились
на 31.12В России 3 159 297+27 747В мире 82 707 976+757 025

Аэропорт "Домодедово" вернулся к штатной работе после срыва рейсов из-за непогоды

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме после задержек и отмен рейсов, связанных с непогодой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта вечером в четверг.

"На 21:00 31 декабря аэропорт обслужил 187 вылетающих рейсов. До конца дня вылетят ещё 26 рейсов. Аэропорт работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что приносят извинения всем пассажирам, которые сегодня столкнулись с задержками рейсов.

Ранее сообщалось, что почти 150 рейсов были задержаны и отменены днем в четверг в аэропортах Москвы на фоне непогоды. Больше всего задержек и отмен рейсов было в аэропорту "Домодедово".

Домодедово

Новости по теме

Новости

Из-за непогоды "Шереметьево" примет часть рейсов "Домодедово" и "Жуковского"

Авиарейсы из "Домодедово" возобновлены после утренних задержек

В аэропортах Москвы из-за непогоды задержаны и отменены 149 рейсов

В аэропортах Москвы из-за непогоды задержаны и отменены 149 рейсов

Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 9 января

Москва встретит Новый год без ресторанов, катков и массовых мероприятий

Москва встретит Новый год без ресторанов, катков и массовых мероприятий

В Москве умерли еще 73 человека с коронавирусом

Мэрия Москвы заявила, что переболевшие коронавирусом могут привиться

Пандемия коронавируса

Столичные власти ограничат доступ на Красную площадь в новогоднюю ночь

Столичные власти ограничат доступ на Красную площадь в новогоднюю ночь

Гидрометцентр пообещал москвичам теплую новогоднюю ночь

Более 70 человек умерли в Москве от коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');