Аэропорт "Домодедово" вернулся к штатной работе после срыва рейсов из-за непогоды

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме после задержек и отмен рейсов, связанных с непогодой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта вечером в четверг.

"На 21:00 31 декабря аэропорт обслужил 187 вылетающих рейсов. До конца дня вылетят ещё 26 рейсов. Аэропорт работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что приносят извинения всем пассажирам, которые сегодня столкнулись с задержками рейсов.

Ранее сообщалось, что почти 150 рейсов были задержаны и отменены днем в четверг в аэропортах Москвы на фоне непогоды. Больше всего задержек и отмен рейсов было в аэропорту "Домодедово".