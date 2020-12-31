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В аэропортах Москвы из-за непогоды задержаны и отменены 149 рейсов

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Почти 150 рейсов задержаны и отменены днем в четверг в аэропортах Москвы на фоне непогоды.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы отменены 96 рейсов, еще 53 задержаны.

Так, в Домодедово 78 рейсов задержано и три отменено, в Шереметьево шесть рейсов задержано и 48 отменено, во Внуково 12 рейсов задержано и два отменено.

В свою очередь очевидцы сообщают о скоплении тысяч пассажиров в терминалах аэропорта Домодедово; большинство из них не может вылететь из Москвы в регионы.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, аэропорты московской воздушной зоны аккредитованы по всепогодной категории, однако в случае резкого ухудшения метеоусловий пилоты самостоятельно принимают решение о взлете и посадке.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Домодедово, последствия ледяного дождя привели к изменениям в графике вылета и прилета рейсов из аэропорта.

"На поверхности взлетно-посадочный полосы образовалась наледь, что привело к снижению коэффициента сцепления. Для обеспечения безопасности полетов в сложных метеоусловиях потребовалось нарастить частоту чистки ВПП и ее обработку реагентами", - сообщили в пресс-службе.

"Аэродромные службы работают в усиленном режиме, чтобы гарантировать безопасность полетов в тяжелых метеоусловиях. Создан оперативный штаб, чтобы нивелировать последствия погодных условий, обеспечить безопасность и регулярность вылетов", - сказал собеседник агентства.

Москва

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