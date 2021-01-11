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В Московском метро машинист спас упавшего на рельсы ребенка

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Москве в понедельник на станции метро "Бабушкинская" Калужско-Рижской линии на рельсы упал мальчик, сообщили в городском департаменте транспорта.

"Машинист поезда молниеносно среагировал и остановил состав", - говорится в пресс-релизе.

Затем машинист снял напряжение с контактного рельса и достал ребенка.

Его наградят, пообещали в департаменте.

Детали произошедшего уточняются. Поезда на Калужско-Рижской линии ходят по графику.

Москва Московский метрополитен

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