В Московском метро машинист спас упавшего на рельсы ребенка
Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Москве в понедельник на станции метро "Бабушкинская" Калужско-Рижской линии на рельсы упал мальчик, сообщили в городском департаменте транспорта.
"Машинист поезда молниеносно среагировал и остановил состав", - говорится в пресс-релизе.
Затем машинист снял напряжение с контактного рельса и достал ребенка.
Его наградят, пообещали в департаменте.
Детали произошедшего уточняются. Поезда на Калужско-Рижской линии ходят по графику.