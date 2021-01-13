В Москве в ночь на четверг начнется мощный снегопад

Синоптики прогнозируют, что выпадет более 20% месячной нормы осадков

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Сильный снегопад с метелью и усилением ветра до 12-17 м/с начнется в столице в ночь на четверг, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозу ведомства, в Москве ожидаются снежные заносы, гололедица и другие неблагоприятные погодные условия.

Росгидромет с вероятностью 95% прогнозирует, что ближайшей ночью и днем в четверг в городе может выпасть до 9 мм осадков. Это более 20% месячной нормы, которая в январе насчитывает 42 мм.

По данным на утро среды, высота снежного покрова в Москве составляет 24 см. Данные получены с главной метеостанции на ВДНХ.