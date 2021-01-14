Москвичей попросили не использовать личные машины из-за метели

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Госавтоинспекция Москвы предупредила автомобилистов, что из-за метели и обильного снегопада ситуация на дорогах осложнилась. Ведомство попросило их по возможности не использовать личный транспорт в четверг.

Водителей ГАИ призвала к максимальной аккуратности на дорогах и к спокойному стилю вождения: "Соблюдайте скоростной режим, держите безопасную дистанцию, избегайте ненужных и резких маневров".

Пешеходам в управлении посоветовали не торопиться, потому что при гололедице это может быть опасно.

В ночь на четверг в Москве начался сильный снегопад, к утру дороги занесло, образовалась гололедица. В метеобюро Москвы предупредили, что за сутки в столице может выпасть более 20% месячной нормы осадков, высота снежного покрова подрастет на 10 см.

Кроме того, минувшая ночь стала самой морозной в регионе с начала зимы.

В 9 утра в городе было минус 15 градусов. Сервис "Яндекс.Пробки" оценивал загруженность дорог в 8 баллов.

Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. За ночь спецтехника дважды проводила противогололедную обработку улично-дорожной сети. Кроме того, по словам чиновников, было организовано сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров.

Синоптики прогнозируют, что к концу недели морозы в столичном регионе еще усилятся, в воскресенье и понедельник местами ожидается до минус 23-25 градусов. Аномальное похолодание связано с приходом в европейскую часть России арктических воздушных масс.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что аномальные морозы продержатся в столичном регионе до начала следующей недели. Отклонение температуры от климатической нормы января составит от 4 до 10 градусов.