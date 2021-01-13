За сутки в Москве может выпасть до 10 см снега

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, который начнется в московском регионе в ночь на четверг, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Максимальная интенсивность снегопада придется на период с 3:00 до 9:00. Прирост снега за сутки может составить до 10 см", - сказал Бирюков.

По его словам, снегопад будет сопровождаться усилением ветра до 15 м/с, местами возможна метель и снежные заносы на дорогах. Температура воздуха ночью опустится до минус 18 градусов.

"До начала снегопада коммунальная техника приступит к сплошной противогололедной обработке дорог, тротуаров, мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов и крутых подъемов и спусков", - отметил заммэра. По его информации, после начала снегопада спецтехника проведет сплошное подметание проезжей части и тротуаров, которое будет сопровождаться повторной противогололедной обработкой.

На опасных участках, в первую очередь на МКАД и в Новой Москве, будут дежурить тягачи.

Заммэра призвал водителей быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а горожан - быть внимательнее на улицах, не прятаться от непогоды под деревьями и не парковать под ними машины.