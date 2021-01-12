Доля вылечившихся от COVID-19 в Москве достигла почти 82%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве число вылечившихся от COVID-19 вновь значительно превысило количество выявленных случаев заболевания инфекцией, сообщили в оперштабе по контролю за коронавирусом во вторник; при этом, по информации штаба, всего от коронавируса в столице за время пандемии вылечились почти 82% заразившихся.

Так, за последние сутки в Москве выявлен 5 001 новый случай заболевания коронавирусом, при этом 6 778 человек вылечились от него. Таким образом, с начала года уже 12-й день подряд ежесуточный прирост выздоровевших превышает число заболевших.

По данным штаба, общее число заболевших в Москве с начала пандемии достигло 867 т215, а выздоровевших - 708 568, то есть от коронавируса вылечились почти 82% от числа заболевших. 31 декабря этот показатель составлял 77%.

При этом за сутки от коронавируса умерли 72 пациента, у которых также был поставлен диагноз "пневмония", а общее число жертв инфекции достигло 12 097.