Самозанятые и ИП смогут привиться от COVID-19 в Москве с 19 января

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Самозанятые москвичи, индивидуальные предприниматели и их сотрудники со вторника, 19 января, смогут записаться на вакцинацию от COVID-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте.

Запись на прививку от вакциной "Спутник V" в Москве началась 4 декабря. С 28 декабря она была открыта для москвичей старше 60 лет, сотрудников сфер образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, промышленности, транспорта, энергетики, а также работников городских социальных служб, центров госуслуг "Мои документы", СМИ, сферы общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, спортивных учреждений, органов охраны правопорядка, сотрудников некоммерческих и религиозных организаций, волонтеров.

С 30 декабря к этому списку присоединились работники строительного комплекса, студенты колледжей и вузов старше 18 лет.

С 4 января 2021 пройти вакцинацию могут работники банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней. Позже вакцинация стала доступна для работающих в сферах научных исследований и разработок, информационных технологий, телекоммуникаций и связи, социального обслуживания населения, управления недвижимым имуществом, туристической сферы.

Кроме того, сделать прививку от COVID-19 смогут граждане, страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим. При этом к прививке не должно быть противопоказаний, установленных инструкцией по применению вакцины.

Пункты вакцинации работают с 08:00 до 20:00.

При обращении необходимо предъявить паспорт и полис ОМС.