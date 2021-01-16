Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:13Заразились
на 15.01В России 3 520 531+24 715В мире 93 844 190+733 702

Самозанятые и ИП смогут привиться от COVID-19 в Москве с 19 января

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Самозанятые москвичи, индивидуальные предприниматели и их сотрудники со вторника, 19 января, смогут записаться на вакцинацию от COVID-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте.

Запись на прививку от вакциной "Спутник V" в Москве началась 4 декабря. С 28 декабря она была открыта для москвичей старше 60 лет, сотрудников сфер образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, промышленности, транспорта, энергетики, а также работников городских социальных служб, центров госуслуг "Мои документы", СМИ, сферы общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, спортивных учреждений, органов охраны правопорядка, сотрудников некоммерческих и религиозных организаций, волонтеров.

МоскваВ Москве с 20 января можно будет привиться от COVID-19 вне поликлиникЧитать подробнее

С 30 декабря к этому списку присоединились работники строительного комплекса, студенты колледжей и вузов старше 18 лет.

С 4 января 2021 пройти вакцинацию могут работники банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней. Позже вакцинация стала доступна для работающих в сферах научных исследований и разработок, информационных технологий, телекоммуникаций и связи, социального обслуживания населения, управления недвижимым имуществом, туристической сферы.

Кроме того, сделать прививку от COVID-19 смогут граждане, страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим. При этом к прививке не должно быть противопоказаний, установленных инструкцией по применению вакцины.

Пункты вакцинации работают с 08:00 до 20:00.

При обращении необходимо предъявить паспорт и полис ОМС.

Москва Сергей Собянин коронавирус

Новости по теме

Новости

В Москве до 21 января продлеваются ограничения в связи с коронавирусом

В Москве вымогатель выстрелил в голову ребенку из травмата

Клиника "Хадасса Москва" остановила переговоры с Pfizer о покупке вакцины

Клиника "Хадасса Москва" остановила переговоры с Pfizer о покупке вакцины
Пандемия коронавируса

В Москве с 20 января можно будет привиться от COVID-19 вне поликлиник

Пандемия коронавируса

Московский ГУМ готов предоставить свои помещения для COVID-вакцинации

Пандемия коронавируса

В Москве зафиксирован суточный максимум жертв коронавируса

Собянин выразил надежду на возвращение Москвы к нормальной жизни в мае

Собянин выразил надежду на возвращение Москвы к нормальной жизни в мае

Проект властей Москвы по слежке за пешеходами оказался под угрозой

Проект властей Москвы по слежке за пешеходами оказался под угрозой

Высота снежного покрова в Москве выросла до 34 см

Высота снежного покрова в Москве выросла до 34 см
Пандемия коронавируса

Столичные школьники вернутся к очному обучению с 18 января

Столичные школьники вернутся к очному обучению с 18 января
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');