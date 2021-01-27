Всем таксистам и курьерам Москвы обещали прививку от COVID-19

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы готова организовать бесплатную вакцинацию от COVID-19 всех таксистов и курьеров независимо от наличия у них полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Его слова цитирует пресс-служба городского департамента транспорта.

Он обратился с этим предложением ко всем таксомоторным компаниям и службам доставки.

Ранее "Яндекс" обратился в столичную мэрию с предложением дать возможность бесплатной вакцинации водителям такси и курьерам вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС. В Дептрансе на это согласились, отметив, что люди этих профессий контактируют с большим количеством людей.

С середины января пункты вакцинации открылись в шести транспортных депо Москвы, там привиться могут сотрудники транспортной сферы.