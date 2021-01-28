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В Москве в ближайшие выходные не будут работать оружейные магазины

В пресс-службе Росгвардии заявили, что не направляли ритейлу такие рекомендации

В Москве в ближайшие выходные не будут работать оружейные магазины
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В ближайшие выходные в Москве будут закрыты многие оружейные магазины, показал опрос представителей столичных торговых сетей, специализирующихся на торговле оружием и патронами.

Так, в магазине "Арсенал" сообщили, что в субботу и воскресенье сеть будет закрыта по распоряжению правоохранительных органов. "Недавно получили распоряжение о приостановке работы на этих выходных. Но в следующие работать будем", - рассказал "Интерфаксу" представитель сети.

Такое же предписание, по словам консультанта, получил магазин "Охотник на Сколковской". "На выходных мы закрыты, работать не будем", - сообщили в магазине.

В магазине "Артемида" сообщили, что работать на выходных не будут "по техническим причинам". В субботу и воскресенье в магазине, по словам его представителя, будут проходить "технические работы".

В некоторых телеграм-каналах говорилось, что торговля в выходные дни в оружейных магазинах прекращается по требованию Росгвардии. Однако в пресс-службе Росгвардии сказали, что "никаких рекомендаций в оружейные магазины о закрытии не направлялось".

В ближайшее воскресенье сторонники Алексея Навального планировали провести акцию в его поддержку. Прокуратура и полиция Москвы предупредили об ответственности за организацию незаконных митингов и шествий.

Протесты в Москве

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Росгвардия Москва Алексей Навальный

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