Singapore Airlines возобновила рейсы в Москву

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания Singapore Airlines возобновила рейсы в Москву, сообщает аэропорт "Домодедово".

Первый с конца марта рейс из "Домодедово" в Сингапур был выполнен в четверг. Согласно расписанию, полеты будут осуществляться раз в неделю.

Регулярное авиасообщение между РФ и Сингапуром, прерванное весной из-за пандемии COVID-19, до сих пор не возобновлено. Из сообщения "Домодедово" следует, что Singapore Airlines будет выполнять чартерные рейсы с ограничениями для пассажиров.

До приостановки рейсов Singapore Airlines была единственным перевозчиком на линии Москва - Сингапур.