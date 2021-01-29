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Finnair возобновила рейсы из Хельсинки в Петербург

Finnair возобновила рейсы из Хельсинки в Петербург
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания Finnair с 29 января возобновила рейсы Хельсинки-Петербург, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", оператор аэропорта "Пулково").

Авиакомпания будет выполнять рейсы дважды в неделю: по пятницам и воскресеньям.

Расписание рейсов по пятницам (для каждого аэропорта указано местное время): из столицы Финляндии самолеты вылетают в 12:05, прилет в Санкт-Петербург - в 14:15. В обратном направлении: вылет из Санкт-Петербурга - в 15:00, прилет в Хельсинки - в 15:05.

По воскресеньям отправление рейса из Хельсинки запланировано на 16:50, прилет в Санкт-Петербург - на 19:00. В обратном направлении: вылет из Пулково - в 19:45, прилет в Хельсинки - в 19:50.

Finnair - национальный авиаперевозчик Финляндии, крупнейшая авиакомпания страны, базируется в аэропорту Хельсинки и входит в альянс Oneworld.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Крупнейшими акционерами ВВСС являются ВТБ, германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority. Базовый перевозчик - авиакомпания "Россия".

Finnair Хельсинки Петербург

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