Полиция блокировала проход на Лубянскую площадь в центре Москвы

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Полиция полностью перекрыла проход на Лубянскую площадь в Москве в связи с ожидающимися в воскресенье несанкционированными акциями в поддержку оппозиционера Алексея Навального, передал корреспондент "Интерфакса".

Все подходы к площади перекрыты несколькими кордонами полиции, проход пешеходов запрещен, однако проезд наземного транспорта пока не ограничен. На самой площади находятся сотрудники силовых структур и пресса.

Чуть ниже, по улице Никольской, ряд магазинов, кафе и рестораны работают в обычном режиме, внутри находятся немногочисленные клиенты.

Ранее стало известно, что у метро "Чистые пруды" начались задержания участников несанкционированной акции.