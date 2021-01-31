Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:42Заразились
на 31.01В России 3 850 439+18 359В мире 102 580 474+511 251

Полиция блокировала проход на Лубянскую площадь в центре Москвы

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Полиция полностью перекрыла проход на Лубянскую площадь в Москве в связи с ожидающимися в воскресенье несанкционированными акциями в поддержку оппозиционера Алексея Навального, передал корреспондент "Интерфакса".

Все подходы к площади перекрыты несколькими кордонами полиции, проход пешеходов запрещен, однако проезд наземного транспорта пока не ограничен. На самой площади находятся сотрудники силовых структур и пресса.

Чуть ниже, по улице Никольской, ряд магазинов, кафе и рестораны работают в обычном режиме, внутри находятся немногочисленные клиенты.

Ранее стало известно, что у метро "Чистые пруды" начались задержания участников несанкционированной акции.

Москва

Новости по теме

Новости

В Москве закрыли станции метро "Сухаревская" и "Красные ворота"

Власти Москвы насчитали около 300 человек на акции в центре города

В центре Москвы на акциях задержали около 10 человек

В центре Москвы начались задержания на акции в поддержку Навального

В центре Москвы начались задержания на акции в поддержку Навального

В Москве допустили новые ограничения для метро по требованию полиции

Около полумиллиона москвичей записались на вакцинацию от коронавируса

В центре Москвы закрылись семь станций метро в преддверии несогласованной акции

В центре Москвы закрылись семь станций метро в преддверии несогласованной акции

Полиция попросила кафе в центре Москвы выключить Wi-Fi 31 января

На нескольких улицах в центре Москвы в воскресенье запретят парковку

На нескольких улицах в центре Москвы в воскресенье запретят парковку

Барам и ресторанам в центре Москвы рекомендовали закрыться 31 января

Барам и ресторанам в центре Москвы рекомендовали закрыться 31 января
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');