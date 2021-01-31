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В центре Москвы закрылись семь станций метро в преддверии несогласованной акции

Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции

В центре Москвы закрылись семь станций метро в преддверии несогласованной акции
Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В центре Москвы ограничат движение пешеходов и закроют на вход и выход семь станций столичного метрополитена из-за возможного проведения несогласованной акции.

"В связи с поступающими из средств массовой информации и сети Интернет призывами граждан к участию в несанкционированных акциях сообщаем, что 31 января 2021 года в центральной части города Москвы будут введены ограничения для передвижения пешеходов", - сказали журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

По данным полиции, с 08:00 часов будут на вход и выход закрыты станции московского метрополитена Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город.

Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции, отметили в МВД.

Кроме того, в воскресенье также будет изменено движение общественного наземного транспорта в центре Москве. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, эти изменения будут также действовать с начала движения и до особых распоряжений полиции.

В свою очередь в МВД России и Генпрокуратуре РФ предупредили граждан, планирующих принять участие в несанкционированных акциях в ближайшие выходные, что провокационные и насильственные действия участников таких акций могут быть квалифицированы по статье УК о массовых беспорядках.

Наказанием за организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, поджогами, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также за оказание вооружённого сопротивления представителю власти может быть лишение свободы на срок от 8 до 15 лет (статья 212 УК РФ).

Участие в массовых беспорядках, перечисленных выше, грозит лишением свободы на срок от 3 до 8 лет (статья 212 УК РФ).

Москва Московский метрополитен

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