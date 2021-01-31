В Москве задержали мужчину, призывавшего к насилию над полицейскими

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали москвича, который подозревается в призывах к насилию над полицейскими и участию в несогласованной акции, сообщает в воскресенье пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве задержали 34-летнего местного жителя, который 28 января в социальной сети опубликовал два видео-обращения с призывом к гражданам выйти на несанкционированное публичное мероприятие 31 января, а также применить физическое насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что мужчина был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания и принес публичные извинения перед сотрудниками полиции и членами их семей, а также призвал граждан не участвовать в несогласованной акции.

Согласно размещенной на сайте управления видеозаписи, в минувший четверг он выложил в соцсеть TikTok видеоролик с призывом к гражданам выйти на улицы с битами, чтобы "проучить" сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Как утверждал задержанный на допросе, он был пьян и "не сообразил, что говорил".

"Я приношу свои глубокие извинения (...) Признаю свою ошибку и раскаиваюсь", - сказал мужчина на записи допроса.

По данному факту проводится проверка, в рамках которой собирается материал для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

23 января несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли во многих городах страны, в том числе в Москве. Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева сообщала, что были задержаны более 1000 человек.

В воскресенье корреспондент "Интерфакса" сообщил, что в центре столицы снова начались задержания на акции в поддержку Навального. По его данным, в настоящее время задержаны около десяти человек.