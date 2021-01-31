В Москве закрыли станции метро "Сухаревская" и "Красные ворота"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - По требованию полиции на вход и выход закрыты станции московского метро "Сухаревская" и "Красные ворота", сообщил столичный департамент транспорта в воскресенье.

Как говорится в его сообщении в телеграм-канале, поезда проезжают эти станции без остановок.

По данным департамента, движение на всех линиях столичного метро осуществляется в соответствии с графиком.

Подчеркивается, что станция "Трубная" работает в штатном режиме.

В несогласованной акции в центре Москвы принимают участие порядка 300 человек, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

Ранее корреспондент "Интерфакса" передал, что в центре столицы начались задержания на акции. По его данным, в настоящее время задержаны около десяти человек.