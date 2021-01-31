Жену Навального доставили в отдел полиции в Новой Москве

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Задержанную на акции в воскресенье жену оппозиционера Алексея Навального - Юлию привезли в отделение полиции в Новой Москве.

"Ее (Юлию Навальную - ИФ) доставили в УВД по ТиНАО ГУ МВД "Щербинский", - сообщила "Интерфаксу" адвокат Светлана Давыдова.

По словам Давыдовой, ее пока не пустили к Навальной.

Как сообщалось, супруга Навального была задержана в Москве на несанкционированной акции. По данным соратников Алексея Навального, после задержания ее увезли в неизвестном направлении.

Юлия Навальная, согласно опубликованной фотографии на ее странице в инстаграм, присоединилась к участникам акции в Москве у метро Сокольники.

В воскресение в столице и других городах России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в страну Навального. Проводятся задержания участников протестов.