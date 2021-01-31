Адвокат Юлии Навальной сообщила, что ее везут в отдел полиции

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Задержанную в воскресенье жену оппозиционера Алексея Навального - Юлию везут в отделение полиции в Новой Москве.

"Ее (Юлию Навальную - ИФ) пока не доставили в какие-либо конкретное ОВД. Едут в сторону Троицка", - сообщила "Интерфаксу" ее адвокат Светлана Давыдова.

Как сообщалось, супруга Навального была задержана в Москве на несанкционированной акции. По данным соратников Алексея Навального, после задержания ее увезли в неизвестном направлении.

Юлия Навальная, согласно опубликованной фотографии на ее странице в инстаграм, присоединилась к участникам акции в Москве у метро Сокольники.

В воскресение в столице и других городах России проходят несогласованные акции в поддержку арестованного после возвращения в страну Навального.