В Москве от коронавируса привились почти 175 тыс. пенсионеров

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Почти 175 тысяч горожан старше 60 лет в Москве прошли вакцинацию от коронавируса, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Более 50% всех провакцинированных в Москве приходится на жителей именно этой возрастной группы", - сказала Ракова во вторник журналистам.

По ее словам, пенсионеры охотно вакцинируются. "Эта категория граждан находится в группе риска и для них заболеть COVID-19 особенно опасно. Хочется отметить, что они и сами осознают риски и идут на вакцинацию очень активно", - сказала Ракова.

В Москве всем лицам старше 60 лет были направлены индивидуальные смс-сообщения или письма по электронной почте с приглашением пройти вакцинацию от коронавируса.

Ранее стало известно, что в столице вакцинация проходит в том числе в домах престарелых.