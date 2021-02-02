Суд над Навальным привлек внимание рекордного числа дипломатов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд подтвердил, что процесс в отношении оппозиционера Алексея Навального привлек внимание беспрецедентного числа европейских дипломатов, которые приехали на выездное заседание Симоновского суда.

"Необходимо отметить, что присутствие на судебном заседании в отношении гражданина России такого числа представителей посольств иностранных государств - впервые в практике Московского городского суда, да и районных судов", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Она рассказала, что "послы, сотрудники посольств иногда посещают открытые судебные заседания, но в отношении граждан иностранных государств, например, Пола Уилана, и это всегда не более одного-двух представителей посольства".

При этом в Мосгорсуде заявили, что с удивлением узнали из СМИ, что посещение судебных заседаний в отношении граждан России послами иностранных государств, представителей посольств является нормальной практикой.

Ранее, источник "Интерфакса" в судебных кругах рассказал, что ни одно "громкое" дело не привлекало внимания столь большого числа представителей иностранных посольств. "Ни уголовное дело Михаила Ходорковского, ни "болотное дело", ни Пол Уилан, ни даже более ранние судебные дела в отношении Навального не привлекали столько западных дипломатов", - сказал собеседник агентства.

Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник рассматривает ходатайство столичного управления ФСИН об отмене Навальному условного наказания и замене его на реальный срок в связи с неисполнением им возложенных обязанностей по приговору суда.

На заседание были допущены представители Европейского союза, посольств Германии, Великобритании, Чехии, Австрии и других европейских дипмиссий.

Также планировалось присутствие в суде представителя посольства США. Однако в американской дипмиссии пояснили, что представители посольства не присутствуют там лично из-за мер предосторожности в связи с COVID-19 и большого числа людей.

"Мы просили разрешения на дистанционное наблюдение за процессом, однако ответа (от российских властей) не получили. Мы внимательно следим за сообщениями СМИ (по суду)", - сказали в американской дипмиссии, добавив, что "для дипломатических представительств по всему миру является стандартной практикой наблюдения за судебными заседаниями в стране пребывания".